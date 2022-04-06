«Слава богу, маски мы сняли, жизнь в этом отношении стала легче, но сложный период продолжается». Матыцин наградил призеров Токио-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил российских спортсменов, которые стали победителями и призерами летних Олимпийских игр в Токио.

«Позвольте вас поблагодарить за ваш труд, ваши победы, очень сложная была Олимпиада в , в связи с ситуацией, связанной с пандемий, но та победа, которую мы с вами одержали, очень символична, она стала результатом труда большой команды.

Спортсмены продемонстрировали героизм на этой Олимпиаде — маски, жили все в «пузыре».

Слава богу, маски мы сняли и жизнь в этом отношении стала легче, хотя период очень сложный у нас продолжается, знаем, под каким давлением находятся федерации и спортсмены, которые ограничены в своих правах из-за излишней политизации (ситуации), дискриминации наших прав.

Абсолютно уверены, что преодолеем и этот сложный период, у нас, надеюсь, дружная команда. Вместе с регионами сделаем все возможное, чтобы и этот период миновать и пройти его с гордо поднятой головой», — сказал Матыцин на церемонии вручения наград.

Указом президента РФ по итогам выступления на Играх в Токио орден Почета присвоен (синхронное плавание), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Михаилу Вековищеву, Ивану Гиреву, (все – плавание), Павлу Панкову (волейбол), Ярославу Подлесных (волейбол), Анастасии Татаревой (художественная гимнастика), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – , Гульназ Хатунцевой, (все – велоспорт).