Устюгов получил от губернатора ХМАО-Югры сертификат на 15 миллионов рублей, Резцова – на 10 и 7 миллионов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила денежные сертификаты победителям и призерам Олимпийским игр в Пекине.

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете получил сертификат на 15 миллионов рублей.

Биатлонистка Кристина Резцова, которая стала серебряным призером в женской эстафете и бронзовым – в смешанной, получила два сертификата на 10 и 7 миллионов рублей.

Также денежные сертификаты были вручены победителям и призерам альтернативных Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт».

«Это приветствие – пожелание здоровья вам всем. Прежде всего хочу сказать, что мы все собрались поздравить всех вместе с успешными выступлениям и в Пекине, и на играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

Хочу сделать заявление, что Югра гордится вами. Ваши победы влияют на развитие спортивного движения детей и взрослых. Получается, что вы сделали Югру крепче», – сказала Комарова.