Гончаренко о решении Авербуха стать тренером: «Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого»

Теги Илья Авербух танцы на льду Инна Гончаренко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Если он будет так же увлечен и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, очень интересные, очень качественно выполненные, с интересными задумками.

У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой. У него всегда прослеживается определенный стиль.

Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», – сказала Гончаренко.

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