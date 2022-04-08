Гончаренко о решении Авербуха стать тренером: «Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала решение начать тренерскую карьеру.

«Если он будет так же увлечен и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, очень интересные, очень качественно выполненные, с интересными задумками.

У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой. У него всегда прослеживается определенный стиль.

Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», – сказала Гончаренко.