Гончаренко о решении Авербуха стать тренером: «Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.
«Если он будет так же увлечен и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, очень интересные, очень качественно выполненные, с интересными задумками.
У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой. У него всегда прослеживается определенный стиль.
Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», – сказала Гончаренко.