Илья Авербух: «Я был первым и стал законодателем индустрии ледовых шоу в России. В моих шоу вы видите поколения фигуристов разных лет»

Хореограф Илья Авербух объяснил, чем его мероприятия отличаются от шоу Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Я был первым в этом деле и стал законодателем индустрии ледовых шоу в России. Да, теперь шоу стало действительно очень много, но, как говорится, лучше прийти к первоисточнику, ха-ха.

Я занимаюсь ледовыми шоу почти 20 лет, первым начал создавать спектакли и первым сделал телевизионные проекты, поэтому у меня есть огромный опыт проведения таких мероприятий.

Шоу много, и я думаю, что в общем это хорошо. Зрители могут увидеть своих героев в разных трактовках. Но мы отличаемся тем, что у нас есть история и есть свой зритель, который знает, что любой мой проект – это в первую очередь качество и художественное наполнение.

Также отличительная черта в том, что является большой составляющей в жизни моей Татьяны Анатольевны Тарасовой, и поэтому у нас выступит много пар из «ЛП». А это все-таки эксклюзивный проект, наш проект, проект Первого канала.

Ну и еще раз подчеркну, что в Москве также будет золотой состав Пекина – Щербакова, Валиева, Кондратюк, Синицина и Кацалапов и многие другие. Будут и чемпионы прошлых лет – Ягудин, Тотьмянина и Маринин, Домнина и Шабалин, Костомаров...

Это тоже является отличительной чертой: в моих шоу вы видите поколения фигуристов разных лет. Это не только чемпионы прошлого и не только новоиспеченные победители – это именно совместная история», – сказал Авербух.

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