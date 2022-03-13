Илья Авербух: «Пока рано говорить о создании отдельных соревнований для российских фигуристов»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением об идее создания отдельных турниров для российских фигуристов.

«Поживем, увидим.

Пока рано говорить о создании каких-либо отдельных соревнований для российских фигуристов», – сказал Авербух.

Сборная России отстранена от международных соревнований и не выступит на заключительном турнире сезона – чемпионате мира в Монпелье, который пройдет 23-27 марта.

В России может появиться альтернативная серия Гран-при по фигурному катанию. Обсуждается участие Китая, Грузии и Узбекистана