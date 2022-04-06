Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, встала в пару с Павлом Дроздом. Они будут тренироваться у Александра Жулина

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Павел Дрозд Матч ТВ Елизавета Шанаева Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, встала в пару с Павлом Дроздом. Дуэт будет тренироваться у Александра Жулина

Ранее Шанаева каталась с Дэвидом Нарижным, который теперь будет выступать с Аннабель Морозов

«У меня образовалась совершенно замечательная пара — Шанаева/Дрозд. Лиза перешла ко мне, катается уже три недели, отлично смотрятся вместе. Она не каталась недели две по какой-то причине, так что пришла не в очень хорошей форме. Но сейчас нам всем нравится все больше и больше.

Так что есть с кем работать и что ставить. Это очень интересный, важный процесс — и для них, и для меня. Потому что просто лечь на спину и говорить, что происходит — это не наша история. Мы все равно стараемся, ходим на работу, радуемся и надеемся, что правительство будет тренеров поддерживать», — рассказал Жулин.

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