Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, встала в пару с Павлом Дроздом. Они будут тренироваться у Александра Жулина

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду, встала в пару с Павлом Дроздом. Дуэт будет тренироваться у .

Ранее Шанаева каталась с , который теперь будет выступать с .

«У меня образовалась совершенно замечательная пара — Шанаева/Дрозд. Лиза перешла ко мне, катается уже три недели, отлично смотрятся вместе. Она не каталась недели две по какой-то причине, так что пришла не в очень хорошей форме. Но сейчас нам всем нравится все больше и больше.

Так что есть с кем работать и что ставить. Это очень интересный, важный процесс — и для них, и для меня. Потому что просто лечь на спину и говорить, что происходит — это не наша история. Мы все равно стараемся, ходим на работу, радуемся и надеемся, что правительство будет тренеров поддерживать», — рассказал Жулин.