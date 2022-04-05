Бутырская о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Думаю, кто-то будет искать варианты. Но захотят ли видеть наших в других странах – тоже вопрос»

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская высказалась о возможных переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Очень сложно сейчас рассуждать на эту тему. Фигурное катание – достаточно «молодой» вид спорта. Тех, кто сейчас должен завоевывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при, сейчас отстранили. А время-то ждать не будет.

Мне так жалко девчонок и мальчишек, всех наших спортсменов просто по-человечески. Время вспять не повернуть. Нельзя сказать: «Ребята, давайте подождем три-четыре года, все наладится, и вы будете выступать». Так не получится, поэтому я думаю, что кто-то будет искать другие варианты, это не исключено. Но захотят ли видеть наших спортсменов в других странах – это тоже вопрос.

Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие. Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх. Это было, и когда я каталась. У людей появилась возможность выступать за Азербайджан, за Беларусь – я могла бы назвать много фамилий.

Но это обычно не заканчивается ничем хорошим, никто из таких спортсменов ничего не добился, не выиграл и на пьедестале не стоял. Просто поучаствовали – ну, круто, молодцы. Так что это будет касаться не лучших спортсменов, а тех, кто не может конкурировать в нашей стране», – сказала Бутырская.