Константин Милюков: «Если в следующем сезоне санкции останутся в силе, допуск белорусов на российские соревнования был бы правильным и логичным шагом»

Белорусский фигурист Константин Милюков выступил за проведение совместных соревнований для спортсменов из России и Беларуси.

– В других видах спорта, в частности в биатлоне, Россия приглашает на внутренние соревнования сейчас спортсменов из Беларуси, которые оказались в схожей с россиянами ситуации. Стоит ли повторить эту практику и в фигурном катании? В частности, вы бы хотели выступить на Кубке Первого канала?

– Спортсменам это было бы очень интересно и полезно. Совсем другое, нежели выступать внутри Беларуси на внутреннем турнире. Другая конкуренция, опыт. Россия – лидер мирового фигурного катания. И в следующем сезоне, если санкции останутся в силе, допуск белорусов был бы правильным и логичным шагом в сложившейся ситуации.

– Какие эмоции вы испытали, когда услышали новости об отстранении с чемпионата мира?

– Конечно, было неприятно. Все-таки я готовился, тренировался. С другой стороны, это зависело не от меня. Можно отнестись философски. Я сделал все, что мог, а что дальше... Все прекрасно понимали, к чему все идет.

– Много экс-россиян выступают за сборную Грузии. Нет ли зависти к тем нашим фигуристам, кто выбрал для себя эту страну? Они ведь едут на ЧМ.

– Никакой зависти к ним нет. Я могу ребятам нашим пожелать в Монпелье только удачи. Всех прекрасно знаю, за всех болею. Теперь в наших странах, пока такая ситуация, будут болеть за сборную Грузии. Такой филиал сборной России получается, – сказал Милюков.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?