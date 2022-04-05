«Я благодарен Плющенко, что он не побоялся в этот сложный момент». Депутат Свищев об идее провести ледовое шоу в ДНР

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил идею Евгения Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены. И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время.

Я благодарен Евгению Плющенко, что он не побоялся в этот сложный момент. Благодарен Министерству спорта РФ, организаторам. Это очень важное мероприятие», – сказал Свищев.

Плющенко о ледовом шоу в ДНР: «Помощь Министерства спорта РФ? Это действительно так. Мы на связи, в рабочем моменте»