В Госдуме предложили Собянину назвать улицу Москвы именем комментатора Озерова. Ранее Третьяк выступал за это

В Государственной думе предложили назвать улицу Москвы в честь Николая Озерова.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать одну из улиц столицы России в честь спортивного комментатора.

Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по хоккею .

«В настоящее время многие улицы Москвы носят название выдающихся людей, оставивших свой след не только в истории города, но и всей России.

Одной из выдающихся личностей ХХ века можно с полной уверенностью назвать Николая Николаевича Озерова. Этот талантливый и уникальный человек известен многим людям в нашей стране как спортивный комментатор, который работал на сотнях футбольных и хоккейных матчей, вел репортажи с пятнадцати Олимпийских игр, а его фразы вошли в словарный запас русскоязычного болельщика.

Кроме того, важно отметить, что Озеров является заслуженным артистом России, заслуженным мастером спорта, тренером, что свидетельствует о многогранности личности.

В этой связи мы обращаемся с предложением рассмотреть возможность дать название имени Николая Озерова одной из новых улиц Москвы, увековечив, таким образом, память выдающегося комментатора, уникального спортсмена, талантливого актера», – сказал председатель комитета .

Озеров – советский спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта СССР по теннису, театральный артист. С 1950 по 1988 год он работал комментатором на радио и телевидении. Он вел репортажи с 15 Олимпийских игр, 30 чемпионатов мира по хоккею, восьми футбольных чемпионатов мира. Озеров умер в 1997-м.

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Может ли хороший спортивный комментатор быть толстым?