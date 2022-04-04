Софья Самоделкина: «У меня травма, пока четверные не прыгаю. Надеюсь, в следующем сезоне получится сделать пять четверных»

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Российская фигуристка Софья Самоделкина во влоге Анастасии Скопцовой рассказала, что надеется в следующем сезоне исполнить пять четверных прыжков в программе. 

– Как тебе Кубок Первого канала?

– Очень понравился. Классно. Эмоции не передать. 

– В следующем году сколько четверных ждать – шесть, восемь?

– Не знаю. Но, надеюсь, хотя бы пять у меня получится, – сказала Самоделкина.

Также фигуристка сообщила, что получила травму. 

– У меня травма на ноге, поэтому пока без четверных. 

– Но ничего серьезного? Мы же в следующем сезоне тебя увидим?

– Да, конечно, – сказала Самоделкина. 

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