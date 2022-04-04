Софья Самоделкина: «У меня травма, пока четверные не прыгаю. Надеюсь, в следующем сезоне получится сделать пять четверных»

Российская фигуристка Софья Самоделкина во влоге Анастасии Скопцовой рассказала, что надеется в следующем сезоне исполнить пять четверных прыжков в программе.
– Как тебе Кубок Первого канала?
– Очень понравился. Классно. Эмоции не передать.
– В следующем году сколько четверных ждать – шесть, восемь?
– Не знаю. Но, надеюсь, хотя бы пять у меня получится, – сказала Самоделкина.
Также фигуристка сообщила, что получила травму.
– У меня травма на ноге, поэтому пока без четверных.
– Но ничего серьезного? Мы же в следующем сезоне тебя увидим?
– Да, конечно, – сказала Самоделкина.