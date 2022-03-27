Щербакова прыгнула четверной флип, Валиева – четверной тулуп, Петросян и Хромых упали с четверных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Майя Хромых Софья Самоделкина Аделия Петросян Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российские фигуристки выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала в Саранске.

Аделия Петросян упала с четверного риттбергера, четверного флипа и четверного тулупа, сделала каскад двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной лутц. 

Камила Валиева чисто прыгнула четверной тулуп, каскад тройной флип – двойной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной лутц. 

Софья Самоделкина исполнила тройной аксель, четверной сальхов (с недокрутом), четверной риттбергер со степ-аутом, двойной аксель, упала с четверного лутца, затем прыгнула каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов. 

Майя Хромых упала с двух четверных тулупов, прыгнула каскад тройной риттбергер – тройной тулуп и двойной аксель, а затем упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Также она сделала каскад тройной флип – двойной сальхов через ойлер. Сольный тройной лутц ей не засчитали (повтор прыжка).

Анна Щербакова исполнила программу без ошибок. Она прыгнула четверной флип, каскад тройной флип – тройной риттбергер, два двойных акселя, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц. 

Елизавета Туктамышева прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной лутц и тройной флип, каскады двойной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной аксель.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные