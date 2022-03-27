Щербакова прыгнула четверной флип, Валиева – четверной тулуп, Петросян и Хромых упали с четверных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала

Российские фигуристки выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала в Саранске.

упала с четверного риттбергера, четверного флипа и четверного тулупа, сделала каскад двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной лутц.

чисто прыгнула четверной тулуп, каскад тройной флип – двойной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной лутц.

исполнила тройной аксель, четверной сальхов (с недокрутом), четверной риттбергер со степ-аутом, двойной аксель, упала с четверного лутца, затем прыгнула каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

упала с двух четверных тулупов, прыгнула каскад тройной риттбергер – тройной тулуп и двойной аксель, а затем упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Также она сделала каскад тройной флип – двойной сальхов через ойлер. Сольный тройной лутц ей не засчитали (повтор прыжка).

исполнила программу без ошибок. Она прыгнула четверной флип, каскад тройной флип – тройной риттбергер, два двойных акселя, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной лутц и тройной флип, каскады двойной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной аксель.