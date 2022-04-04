Тутберидзе, Валиева, Трусова и Щербакова получат награды от Мосгордумы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом.
Щербакова выиграла золото в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, Трусова завоевала серебряную медаль.
Валиева стала победительницей командных соревнований в составе сборной России. Однако золотые медали россиянам на Играх вручены не были, так как в отношении Валиевой ведется антидопинговое расследование.