Тутберидзе, Валиева, Трусова и Щербакова получат награды от Мосгордумы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и фигуристки , и будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом.

Щербакова выиграла золото в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, Трусова завоевала серебряную медаль.

Валиева стала победительницей командных соревнований в составе сборной России. Однако золотые медали россиянам на Играх вручены не были, так как в отношении Валиевой ведется антидопинговое расследование.