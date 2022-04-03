Геркус о допинговом деле Валиевой: «Эта история шита белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка»

Бывший президент «Локомотива» поделился мнением о допинговом скандале вокруг фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.

– Камила мне очень нравится. В 2019-м, когда еще выступала по юниорам и пробилась в финал Гран-при, который проходил в Турине, мы с дочкой специально туда полетели – посмотреть на Валиеву.

Уже тогда было видно – растет звезда. С точки зрения атлетизма, хореографии, катания это идеальная фигуристка, без слабых мест.

Если бы не скандал, в Пекине Камила завоевала бы золото и в команднике, и в личном турнире. Но девочку морально уничтожили. Чего только стоят семь часов, проведенные на заседании CAS! После такого стресса невозможно выйти на лед и чисто откатать программу.

– Что думаете о деле Валиевой?

– Я уверен в невиновности Камилы. Читал материалы CAS. Поразила фраза: найденная концентрация запрещенного препарата значительно ниже порога измерения и может быть следствием технической ошибки анализа пробы. Ну о чем тут говорить?! Как же тогда в лаборатории всё определяли? На глазок?

Валиева многократно проходила допинг-контроль, все пробы чистые. Кроме одной, взятой в декабре на чемпионате России. Никто не в состоянии объяснить, почему проверка этой пробы настолько затянулась. Несут какую-то чушь, прикрываются вспышкой ковида в лаборатории...

Эта история шита белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка. И потом, должен же быть мотив. А его нет. Зачем вообще Валиевой принимать допинг? Она и так на голову сильнее всех, – сказал Геркус.

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