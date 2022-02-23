Тренер Мишиной и Галлямова сообщил, что фигуристы находятся в Новогорске. Утром в инстаграме Федерации фигурного катания СПб опубликовали видео встречи пары в Петербурге

Тренер Артур Минчук сообщил, что бронзовые призеры Игр-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов работают в Новогорске и готовятся к встрече с Владимиром Путиным.
«Анастасия и Александр сейчас в Новогорске, все хорошо. Главное, что все приехали.
Пока что ребята готовятся к встрече с президентом Путиным. У нас ничего не меняется», – сказал Минчук.
Утром 23 февраля в аккаунте Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в инстаграме было опубликовано видео встречи Мишиной и Галлямова на Московском вокзале Санкт-Петербурга.
22 февраля РБК со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР) и двух призеров Олимпиады сообщил, что призеры Игр в Пекине отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России. Сообщалось, что встреча может состояться 4 марта.
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