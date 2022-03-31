Дмитрий Козловский: «Надеемся подойти к следующим Олимпийским играм в такой форме, чтобы все-таки завоевать свою медаль»

Чемпионы Европы в парном катании и оценили, как сложились для них Олимпийские игры в Пекине.

– Четвертое место на дебютной вы расцениваете как успех или неудачу?

Бойкова: Сложно так четко разграничивать, потому что для одних это был бы колоссальный успех. Не могу сказать, что для нас это неудача.

Нет, это реальность, которая показала в тот момент, на каком месте мы находится. Там все было честно по местам, на наш взгляд. Мы накатались на четвертое место. Говорить о том, успех это или неудача, не стоит.

– Многие спортсмены называют четвертое место самым обидным.

Бойкова: Есть такое.

– Как оно повлияло на вас? Стало ли больше мотивации после него?

Козловский: Повлияло не четвертое место, повлиял сезон. Мы сильно за этот сезон повзрослели, сделали определенные выводы после определенной неудачи. Все-таки любой спортсмен, конечно, хочет как минимум быть на пьедестале Олимпийских игр.

Единственное, что я могу точно сказать, что мы еще молодые и надеемся уже к следующим Олимпийским играм подойти в такой форме, чтобы все-таки свою медаль завоевать.

– Есть ли сожаления насчет того, что вы не попали в командный турнир?

Козловский: Я скажу честно: любой член российской сборной хотел бы принимать участие в командном турнире. Конечно, мы так же хотели получить шанс выступить и защищать честь свой страны непосредственно в команде.

Но было принято решение, которое было принято, и как-то рассуждать на эту тему у нас не было времени, потому что мы начали концентрироваться к личному зачету.

Бойкова: Мы тоже до последнего момента не знали, кто будет выступать в команде.

Понятное дело, что короткую программу едут первые номера, это всем было очевидно, но про произвольную нам до последнего момента не говорили. Мы все были в форме, были готовы. Но решили как решили и, наверное, так было правильно.