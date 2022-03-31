Роднина о Щербаковой: «Звание олимпийской чемпионки не должно мешать продолжению карьеры. Но если у нас олимпийские чемпионки – однодневки, то это другое»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о решении победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Наличие титулов, в том числе звание олимпийской чемпионки, не должно мешать продолжению карьеры. Но если у нас олимпийские чемпионки – однодневки, то это другое...

Никогда наличие титулов не должно мешать спортивной карьере. Если есть возможность, конечно, продолжать. Это и физическая составляющая, и психология должна быть в порядке. Посмотрим, что будет дальше с Щербаковой», – сказала Роднина.

Анна Щербакова: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях»