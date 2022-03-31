Татьяна Тарасова: «Щербакова – большая спортсменка, чемпионка. Верю, что у нее впереди много больших спортивных побед»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Я не владею той информацией, которой владеют ее тренеры. Любое решение будет правильным, каким бы оно не было.

Аня большая спортсменка. Большая чемпионка. Верю, что у нее впереди много больших спортивных побед», – сказала Тарасова.

Анна Щербакова: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях»

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