Железняков о срыве Трусовой на Олимпиаде: «Я бы оторвал руки и голову тому, кто заснял это все»

, хореограф группы , высказался о реакции на серебро Олимпийских игр в Пекине.

— Вы могли допустить, что Саша Трусова может вот так «взорваться» на Олимпиаде?

— От Саши я не ожидал такой реакции, но после того прессинга, который там испытывали наши девочки, я ее более чем понимаю. Это срыв, просто нервный срыв. Не забывайте, что это подростки, в общем-то дети, которые находятся под огромным грузом ответственности перед всей страной.

А вот тому, кто заснял это все, наслаждаясь тем, какие кадры уловил, я бы оторвал руки и голову за беспардонство и свинство.

— Мне кажется, многие были убеждены, что для Трусовой, грубо говоря, результат – ничто, а прыжки – все. Возникало чувство, что медали, титулы для нее — дело второстепенное, но показала, что это не так. Для вас стало открытием ее тяга к победам? И замечали ли вы, что она грустит из-за отсутствия золотых медалей?

— Любой спортсмен мечтает повесить на себя золотую медаль ЧМ или ОИ. А если кто-то говорит, что ему не нужны эти медали, то он попросту лукавит.

Саша в каком-то плане упертая. Но, кстати, если бы не ее упертость, то она не вошла бы в историю как лучшая квадистка мира.

Правда, с другой стороны, эта черта характера не сыграла ей в плюс. Все мы индивидуальны, со своим характером и заморочками, и я Сашу не осуждаю за ее характер, она тот еще боец.

Но иногда стоит прислушаться к наставникам, они же хотят только лучшего, – сказал Железняков.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде