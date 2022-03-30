Хореограф Тутберидзе: «После Олимпиады на Этери вообще лица не было. На вопрос «Как ты?» она ответила: «Ощущение, что из тюрьмы вернулась»

, хореограф группы , высказался о победе на Олимпийских играх в Пекине.

— Можно ли назвать олимпийское золото Анны Щербаковой в каком-то смысле торжеством справедливости? Понятно, что каждая достойна, но Аня прошла длинный непростой путь.

— Конечно, можно так сказать. Аня достойна этой медали, еще как достойна! Все девочки уникальны, все вошли в историю, но золотишко, к сожалению, одно. И Аня его по праву заслужила.

Но кто знает, чтобы было бы, если бы Камилу тогда не надломили. Расклады вполне могли бы быть другими. Однако в сложившейся ситуации Анюта честно эту медаль завоевала.

— Не возникает ли ощущения, что Щербакову лишили возможности насладиться олимпийским триумфом? Во-первых, ее победа померкла на фоне допинг-скандала Валиевой и перформанса Трусовой. Во-вторых, случились события после Игр.

— Да, у меня тоже полное ощущение, что праздник украли у всех девочек и болельщиков, не только у Анюты. Я думаю, ей было совсем не по себе от того, что она стала олимпийской чемпионкой при таких обстоятельствах. Праздник в итоге был совсем не праздником.

Все вернулись измученные, а на Этери вообще лица не было. На мой вопрос: «Как ты?» она ответила: «Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась». Высосали начисто все соки из наших девчонок, вампирюги, – сказал Железняков.