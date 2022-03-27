Татьяна Тарасова: «На этом чемпионате мира попали в призы те, кто никогда об этом не мечтал. Справедливо это или нет, их мало волнует»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию считает, что уровень чемпионата мира в Монпелье упал без российских фигуристов.

– Наши фигуристы не виноваты же, что их не позвали на этот чемпионат мира. Поэтому как можно оценивать этот турнир? Конечно, результаты были бы другие, если бы были наши.

– Такой турнир неинтересно было смотреть?

– Мне говорили, что там все хорошо. На этом чемпионате мира те, кто никогда не мечтал попасть в тройку призеров, попали в призы. У них появились перспективы. Справедливо это или несправедливо, вы же понимаете, что их это мало волнует. Не спортсмены же придумали это (отстранение сборной России), поэтому они участвовали в том, что было.

А так, уровень чемпионата мира без сборной России, конечно, упал, – сказала Тарасова.