Татьяна Тарасова: «На этом чемпионате мира попали в призы те, кто никогда об этом не мечтал. Справедливо это или нет, их мало волнует»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что уровень чемпионата мира в Монпелье упал без российских фигуристов.

– Наши фигуристы не виноваты же, что их не позвали на этот чемпионат мира. Поэтому как можно оценивать этот турнир? Конечно, результаты были бы другие, если бы были наши.

– Такой турнир неинтересно было смотреть?

– Мне говорили, что там все хорошо. На этом чемпионате мира те, кто никогда не мечтал попасть в тройку призеров, попали в призы. У них появились перспективы. Справедливо это или несправедливо, вы же понимаете, что их это мало волнует. Не спортсмены же придумали это (отстранение сборной России), поэтому они участвовали в том, что было.

А так, уровень чемпионата мира без сборной России, конечно, упал, – сказала Тарасова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные