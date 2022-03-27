Алексей Ягудин: «Щербакова – гениальная личность. Доказала, что она из когорты людей, на которых можно рассчитывать»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

«Понятия не имею, серьезно ли Щербакова задумывается о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей – выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной – по этой причине Щербакова и победила.

Любое завершение человеком своей карьеры – потеря в большей или меньшей степени. Аня Щербакова – гениальная личность. Несмотря на порой очень сложный тренировочный процесс, доказала, что она из когорты людей, на которых можно рассчитывать. Не один раз казалось, что, возможно, что-то да случится… Но нет.

Ей было очень тяжело на чемпионате России, плюс-минус тяжело вкатывалась в чемпионат мира. Но она все равно выстояла и все сделала. Все равно выиграла Олимпиаду, когда у нее буквально за неделю сломались ботинки.

Щербакова – человек, которым можно восхищаться, восторгаться ее способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Все это очень дорогого стоит», – сказал Ягудин.

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

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