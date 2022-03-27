Олимпийская чемпионка Анна Щербакова после выступления на Кубке Первого канала в Саранске ответила на вопрос о конкуренции.

Сегодня Щербакова выиграла произвольную программу турнира, а ее команда одержала итоговую победу.

«Было ли у меня принципиальное соперничество с Камилой Валиевой? Здесь, мне кажется, я ни с кем не соперничала в соревнованиях, просто выходила, понимала, что это последний старт в сезоне, хотелось подарить всем зрителям, болельщикам приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались», – сказала Щербакова.