Екатерина Боброва: «Жеребьевка на Кубке Первого канала была нечестной. Первые номера должны были делиться пополам»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва поделилась мнением о жеребьевке на Кубке Первого канала.

Победила команда «Красная машина», команда «Время первых» заняла второе место.

«По-моему, жеребьевка была нечестной. Я считаю, что первые номера должны были пополам делиться. При этом у нас в красной команде была Щербакова – олимпийская чемпионка, Тарасова с Морозовым и Синицина с Кацалаповым, которые были выше всех наших на Олимпиаде.

Для меня здесь вопрос: почему так прошло распределение? Было бы интереснее, если бы переместили пары. Тогда было бы либо одинаковое количество баллов, либо один балл разницы. Я считаю, что нужно делить честно», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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