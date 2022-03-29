Екатерина Боброва: «Жеребьевка на Кубке Первого канала была нечестной. Первые номера должны были делиться пополам»

Теги сборная России Екатерина Боброва Анна Щербакова Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва поделилась мнением о жеребьевке на Кубке Первого канала.

Победила команда Анны Щербаковой «Красная машина», команда Марка Кондратюка «Время первых» заняла второе место. 

«По-моему, жеребьевка была нечестной. Я считаю, что первые номера должны были пополам делиться. При этом у нас в красной команде была Щербакова – олимпийская чемпионка, Тарасова с Морозовым и Синицина с Кацалаповым, которые были выше всех наших на Олимпиаде.

Для меня здесь вопрос: почему так прошло распределение? Было бы интереснее, если бы переместили пары. Тогда было бы либо одинаковое количество баллов, либо один балл разницы. Я считаю, что нужно делить честно», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Валиева упростила программу и проиграла Щербаковой, но после олимпийской драмы она нуждалась в чистом прокате

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные