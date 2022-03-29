Екатерина Боброва: «Идеальная спортивная карьера должна заканчиваться восклицательным знаком. Не знаю, что может быть лучше, если Щербакова сейчас закончит»

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва высказалась о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой

«Идеальная спортивная карьера очень красиво должна заканчиваться прекрасным восклицательным знаком. Не знаю, что может быть лучше, если Анечка сейчас закончит.

Я не желаю этого, но представляешь, как здорово: она проходила через тернии, медные трубы, все это прошла, где-то в какой-то определенный момент в нее никто не верил, она выиграла эти чемпионаты России, чемпионат мира, Олимпийские игры и сейчас на таком шоу-соревновании становится капитаном команды «Красная машина», и они выигрывают. И пошли титры. Мне кажется, это здорово.

Еще ярчайшей точкой было бы, если бы она каталась еще четыре года и на Олимпиаде выиграла бы второе золото. Если только этим она точку в карьере может перебить, не знаю. Но, конечно, это ей решать», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

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