Депутат Свищев о чемпионате мира: «Все прекрасно понимают, что без российских фигуристов можно повесить на себя медаль, но это медаль не золотого достоинства»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сравнил канала по фигурному катанию и чемпионат мира в Монпелье.

«На турнире в Саранске нашими фигуристами были показаны несколько результатов выше мирового рекорда. Здесь выступали все чемпионы.

Не хочу сейчас никого обидеть, но на чемпионате мира в это же время завоевывали медали те спортсмены, которые вряд ли бы навязали борьбу россиянам, потому что все сильнейшие – в России. Все прекрасно понимают, что без российских фигуристов можно повесить на себя медаль, но это медаль не золотого достоинства.

Организаторы турниров и международные федерации находятся в сложной ситуации, они не справились с тем давлением, которое на них оказывается спонсорами. И без сильных спортсменов проводить чемпионаты мира – это безумие, мне кажется.

Важно, что в России проводятся соревнования с участием сильнейших спортсменов. По уровню конкуренции тот же чемпионат страны может поспорить с уровнем чемпионата мира.

Как понимаю, заканчиваются переговоры, чтобы приглашать к нам ведущих спортсменов мира. Так что не все так плохо, как это хотели видеть наши иностранные партнеры», – сказал Свищев.