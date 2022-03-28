Депутат Свищев о чемпионате мира: «Все прекрасно понимают, что без российских фигуристов можно повесить на себя медаль, но это медаль не золотого достоинства»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Дмитрий Свищев Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сравнил Кубок Первого канала по фигурному катанию и чемпионат мира в Монпелье.

«На турнире в Саранске нашими фигуристами были показаны несколько результатов выше мирового рекорда. Здесь выступали все чемпионы.

Не хочу сейчас никого обидеть, но на чемпионате мира в это же время завоевывали медали те спортсмены, которые вряд ли бы навязали борьбу россиянам, потому что все сильнейшие – в России. Все прекрасно понимают, что без российских фигуристов можно повесить на себя медаль, но это медаль не золотого достоинства.

Организаторы турниров и международные федерации находятся в сложной ситуации, они не справились с тем давлением, которое на них оказывается спонсорами. И без сильных спортсменов проводить чемпионаты мира – это безумие, мне кажется.

Важно, что в России проводятся соревнования с участием сильнейших спортсменов. По уровню конкуренции тот же чемпионат страны может поспорить с уровнем чемпионата мира.

Как понимаю, заканчиваются переговоры, чтобы приглашать к нам ведущих спортсменов мира. Так что не все так плохо, как это хотели видеть наши иностранные партнеры», – сказал Свищев.

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