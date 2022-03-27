Александр Жулин: «Западные сливки общества отвергли нас – жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура – неотъемлемая часть фигурного спорта»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился эмоциями от соревнований на Кубке Первого канала в Саранске.

«Кубок Первого канала прошел очень волнительно для меня. Получился очень крутой, роскошный турнир! Мне безумно понравилось. Почти все фигуристы прокатались просто идеально!

Я такое количество четверных еще не видел никогда в своей жизни. Если честно, я даже не смотрел чемпионат мира. Зачем он нужен, если есть такой замечательный турнир.

Кубок Первого канала вышел куда более зрелищнее и роскошнее. Западные сливки общества отвергли нас – жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура – неотъемлемая часть фигурного спорта.

Без наших ребят этот вид спорта сразу становится совершенно другим», – сказал Жулин.

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