Александр Жулин: «Западные сливки общества отвергли нас – жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура – неотъемлемая часть фигурного спорта»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился эмоциями от соревнований на Кубке Первого канала в Саранске.

«Кубок Первого канала прошел очень волнительно для меня. Получился очень крутой, роскошный турнир! Мне безумно понравилось. Почти все фигуристы прокатались просто идеально!

Я такое количество четверных еще не видел никогда в своей жизни. Если честно, я даже не смотрел чемпионат мира. Зачем он нужен, если есть такой замечательный турнир.

Кубок Первого канала вышел куда более зрелищнее и роскошнее. Западные сливки общества отвергли нас – жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура – неотъемлемая часть фигурного спорта.

Без наших ребят этот вид спорта сразу становится совершенно другим», – сказал Жулин.

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