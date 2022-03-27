Ренат Лайшев: «У нас есть опыт СССР, когда мы были одни, но мастерство фигуристов не падало. Победим всех и везде»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.

«Я считаю, что такие турниры нужно проводить пару раз в год. Они не позволят расслабиться нашим мастерам, которые так красиво выступили в Саранске.

Обязательно надо проводить подобные турниры в разных городах, где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, чтобы люди там не были обделены. Наши великие спортсмены будут туда приезжать, чтобы дети с родителями могли прийти и посмотреть на выступления наших лучших фигуристов.

Мы самые сильные в фигурном катании, и это знает весь мир. Тот чемпионат мира, который проводится сейчас во Франции – это не чемпионат мира без нас. Все это прекрасно понимают.

Уровень мирового фигурного катания без наших спортсменов будет только падать. У нас уже есть опыт Советского Союза, когда мы были одни, но мастерство у нас не падало.

Мы победим всех и везде. Будем готовиться к международным стартам, чтобы прославлять нашу Родину – Россию», – сказал Лайшев.