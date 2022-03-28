Жулин о заявлении Пападакис: «Думаю, они скоро поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведет их к краху»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин сборная Франции Габриэла Пападакис Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье. 

Пападакис заявила, что на россиян «косо смотрят, и без них меньше напряжения». 

«Ну молодец, что сказала. Это выдающаяся пара, которая очень хорошо катается. Сейчас весь мир заявляет, что мы изгои, что мы какие-то страшные существа.

Думаю, они очень скоро разберутся и поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведет их к краху. Пусть говорят что хотят», — сказал Жулин.

Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»

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