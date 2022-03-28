Жулин о заявлении Пападакис: «Думаю, они скоро поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведет их к краху»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

Пападакис заявила, что на россиян «косо смотрят, и без них меньше напряжения».

«Ну молодец, что сказала. Это выдающаяся пара, которая очень хорошо катается. Сейчас весь мир заявляет, что мы изгои, что мы какие-то страшные существа.

Думаю, они очень скоро разберутся и поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведет их к краху. Пусть говорят что хотят», — сказал Жулин.

Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»