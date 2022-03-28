Плющенко о словах Пападакис: «Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая. Чего обращать внимание?»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

Пападакис заявила, что на россиян «косо смотрят, и без них меньше напряжения».

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение.

То, что наши самые сильные, — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Сейчас всем гражданам нашей страны нужно быть сплоченней.

Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нам не нужно обращать внимание на эти выпады, а тянуть свое. Продолжаем тренироваться, работать.

Нужно делать как можно больше и качественней турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищенными нашим государством. Поэтому продолжаем двигаться вперед!» — сказал Плющенко.

Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»