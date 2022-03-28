Илья Авербух: «Щербакова — великая фигуристка. Будет кататься — будем счастливы, завершит карьеру — так же будем ее всегда поддерживать»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал слова олимпийской чемпионки о возможном завершении карьеры.

«Аня — умная девочка. Просто так слова на ветер не бросает. Конечно, уверен, она очень устала за два сезона.

Щербакова убедительно выиграла все турниры, которые есть в фигурном катании. Не думаю, что это окончательные слова.

Но в любом случае Аня — великая фигуристка, вошедшая в историю фигурного катания.

Будет кататься — будем счастливы, завершит карьеру — так же будем ее всегда поддерживать. Думаю, тут других мнений быть не может», — сказал Авербух.