Илья Авербух: «Если бы мы привезли на чемпионат мира шесть спортсменок, то они бы заняли первые места. Отрыв российских фигуристок колоссальный»

Хореограф, постановщик ледовых шоу поделился мнением об обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), в котором лидирует .

«Что тут думать об иностранцах... Есть белое, а есть черное. Мы знаем, что наши девочки самые сильные в мире.

Если бы мы привезли на чемпионат мира шесть спортсменок, то они бы заняли первые места. Отрыв российских фигуристок колоссальный – в этом нет ничего удивительного.

У нас нет первых ракеток, как в теннисе. Но в теннисе Щербакова была бы первой ракеткой мира!

Ни рейтинги, ни рекорды в фигурном катании большого значения не имеют. Те же рекорды часто меняются только из-за того, что правила все время видоизменяются. Значение имеет только место на конкретном турнире», – сказал Авербух.

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я