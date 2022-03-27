Коляда исполнил два четверных тулупа в произвольной программе на Кубке Первого канала, у Кондратюка четыре квада

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске мужчины выступили с произвольными программами.

Михаил Коляда исполнил тройной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп и тройной аксель. В конце программы он сделал одинарный аксель вместо двойного в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной сальхов, затем четвернуой сальхов в каскаде с двойным тулупом, а также тройной лутц и тройной сальхов в каскаде через ойлер. В конце программы Кондратюк упал на дорожке шагов.

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной риттбергер, каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель (приземлился на две ноги), а также тройные лутц и сальхов в каскаде через ойлер.

Петр Гуменник исполнил четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной флип в каскаде с тройным риттбергером, затем прыгнул двойной сальхов вместо четверного, тройной аксель, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп – двойной риттбергер.

Евгений Семененко начал с двойного риттбергера (бабочка), затем прыгнул каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной тулуп, тройной аксель и тройной сальхов в каскаде через ойлер. Далее Семененко прыгнул двойной сальхов вместо четверного, а в конце программы исполнил каскад тройной аксель – двойной тулуп, а также тройной риттбергер.

Макар Игнатов упал с четверного риттбергера и с трудом приземлил четверной сальхов. После этого он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, упал с четверного тулупа, прыгнул одинарный аксель, одинарный флип и тройной риттбергер.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Коляда выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Кондратюк – 3-й