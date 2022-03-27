Коляда исполнил два четверных тулупа в произвольной программе на Кубке Первого канала, у Кондратюка четыре квада

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске мужчины выступили с произвольными программами.

Михаил Коляда исполнил тройной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп и тройной аксель. В конце программы он сделал одинарный аксель вместо двойного в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной сальхов, затем четвернуой сальхов в каскаде с двойным тулупом, а также тройной лутц и тройной сальхов в каскаде через ойлер. В конце программы Кондратюк упал на дорожке шагов.

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной риттбергер, каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель (приземлился на две ноги), а также тройные лутц и сальхов в каскаде через ойлер.

Петр Гуменник исполнил четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной флип в каскаде с тройным риттбергером, затем прыгнул двойной сальхов вместо четверного, тройной аксель, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп – двойной риттбергер.

Евгений Семененко начал с двойного риттбергера (бабочка), затем прыгнул каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной тулуп, тройной аксель и тройной сальхов в каскаде через ойлер. Далее Семененко прыгнул двойной сальхов вместо четверного, а в конце программы исполнил каскад тройной аксель – двойной тулуп, а также тройной риттбергер.

Макар Игнатов упал с четверного риттбергера и с трудом приземлил четверной сальхов. После этого он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, упал с четверного тулупа, прыгнул одинарный аксель, одинарный флип и тройной риттбергер.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Коляда выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Кондратюк – 3-й

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные