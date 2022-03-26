Кондратюк исполнил четверной лутц в короткой программе на Кубке Первого канала, Игнатов и Самарин допустили падения, Коляда и Семененко откатали чисто

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами.

начал программу с четверного риттбергера (падение), далее чисто исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель во второй половине программы.

исполнил каскад тройной лутц – тройной тулуп, попытался сделать четверной лутц, но упал, на тройном акселе допустил помарку на выезде.

чисто откатал программу с тройным лутцем, каскадом четверной тулуп – тройной тулуп и тройным акселем во второй половине программы.

чисто исполнил два четверных в короткой программе: четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, сольный четверной сальхов, а также аксель в три с половиной оборота во второй половине программы.

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. На четверном тулупе после приземления коснулся льда руками. Во второй половине программе прыгнул тройной аксель.

Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, тройной аксель, а также каскад четверной сальхов – двойной тулуп во второй половине программы.