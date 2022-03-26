Кондратюк исполнил четверной лутц в короткой программе на Кубке Первого канала, Игнатов и Самарин допустили падения, Коляда и Семененко откатали чисто

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. 

Макар Игнатов начал программу с четверного риттбергера (падение), далее чисто исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель во второй половине программы. 

Александр Самарин исполнил каскад тройной лутц – тройной тулуп, попытался сделать четверной лутц, но упал, на тройном акселе допустил помарку на выезде. 

Михаил Коляда чисто откатал программу с тройным лутцем, каскадом четверной тулуп – тройной тулуп и тройным акселем во второй половине программы. 

Евгений Семененко чисто исполнил два четверных в короткой программе: четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, сольный четверной сальхов, а также аксель в три с половиной оборота во второй половине программы. 

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. На четверном тулупе после приземления коснулся льда руками. Во второй половине программе прыгнул тройной аксель. 

Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, тройной аксель, а также каскад четверной сальхов – двойной тулуп во второй половине программы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные