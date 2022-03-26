Пападакис и Сизерон установили мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировые рекорды по баллам за ритм-танец, произвольный танец и по сумме двух программ на чемпионате мира в Монпелье. 

В ритм-танце французы набрали 92,73 балла. Они превзошли собственное достижение, установленное на Олимпиаде-2022 в Пекине (90,83). 

Произвольный танец французов судьи оценили в 137,09 балла, это тоже новый рекорд. Предыдущий был установлен Пападакис и Сизероном на этапе Гран-при NHK Trophy в 2019 году (136,58).

За две программы французы получили 229,82 балла, что также является мировым рекордом. 

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