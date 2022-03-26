Татьяна Тарасова: «Валиева – профессионал! У таких педагогов катается! Только так она и должна была выполнить свою программу, чисто»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления фигуристов с короткими программами на Кубке Первого канала в Саранске.

«Первый день соревнований показал, что очень хороших фигуристов у нас очень много! Все спортсмены очень хорошо катали короткую программу. Практически без ошибок», – сказала Тарасова.

«Что касается первого проката Валиевой после Олимпиады, она профессионал! У таких педагогов катается! Только так и должна была выполнить свою программу, чисто», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске