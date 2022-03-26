Татьяна Тарасова: «Валиева – профессионал! У таких педагогов катается! Только так она и должна была выполнить свою программу, чисто»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления фигуристов с короткими программами на Кубке Первого канала в Саранске. 

«Первый день соревнований показал, что очень хороших фигуристов у нас очень много! Все спортсмены очень хорошо катали короткую программу. Практически без ошибок», – сказала Тарасова.

«Что касается первого проката Валиевой после Олимпиады, она профессионал! У таких педагогов катается! Только так и должна была выполнить свою программу, чисто», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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