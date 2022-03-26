Валиева о Кубке Первого канала: «Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Этого очень не хватало на Олимпийских играх»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление на Кубке Первого канала в Саранске.

Валиева чисто исполнила короткую программу.

«Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Ты сразу наслаждаешься от проката и радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям.

Этого очень не хватало на Олимпийских играх. Большое спасибо!» – сказала Валиева, в этот момент зал аплодировал ей и скандировал «Молодец!»

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко