Валиева о Кубке Первого канала: «Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Этого очень не хватало на Олимпийских играх»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на Кубке Первого канала в Саранске.
Валиева чисто исполнила короткую программу.
«Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Ты сразу наслаждаешься от проката и радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям.
Этого очень не хватало на Олимпийских играх. Большое спасибо!» – сказала Валиева, в этот момент зал аплодировал ей и скандировал «Молодец!»
Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷♂️
У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко