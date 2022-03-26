Валиева о Кубке Первого канала: «Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Этого очень не хватало на Олимпийских играх»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на Кубке Первого канала в Саранске.

Валиева чисто исполнила короткую программу. 

«Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Ты сразу наслаждаешься от проката и радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям.

Этого очень не хватало на Олимпийских играх. Большое спасибо!» – сказала Валиева, в этот момент зал аплодировал ей и скандировал «Молодец!» 

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