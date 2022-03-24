Татьяна Тарасова: «Если бы наши девочки вышли на лед, у Сакамото бы не было шансов на первое место. Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы женщин на чемпионате мира в Монпелье.

После первого дня соревнований лидирует японка Каори Сакамото.

«Среди тех, кто катался, японка была лучшая. Но у нас есть опыт Олимпийских игр, если бы наши девочки вышли на лед, у нее бы не было шансов на первое место.

Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые.

Японка каталась неплохо, но не высокий уровень, безусловно», – сказала Тарасова.

Вот так радуется фигуристка, которая выиграет ЧМ без наших: оценки выше, чем у Щербаковой и Трусовой – она аж вскочила с дивана 😱

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