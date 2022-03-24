Татьяна Тарасова: «Если бы наши девочки вышли на лед, у Сакамото бы не было шансов на первое место. Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала результаты короткой программы женщин на чемпионате мира в Монпелье.

После первого дня соревнований лидирует японка .

«Среди тех, кто катался, японка была лучшая. Но у нас есть опыт Олимпийских игр, если бы наши девочки вышли на лед, у нее бы не было шансов на первое место.

Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые.

Японка каталась неплохо, но не высокий уровень, безусловно», – сказала Тарасова.

Вот так радуется фигуристка, которая выиграет ЧМ без наших: оценки выше, чем у Щербаковой и Трусовой – она аж вскочила с дивана 😱