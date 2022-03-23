Каори Сакамото: «Поскольку российских фигуристок на чемпионате мира нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. 

Российские фигуристы не участвуют в соревнованиях. 

«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась.

Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна.

Я катала на высокой скорости. Прыжки были не очень качественными, но все же я смогла их исполнить, так что все хорошо.

Обычно я плохо выступаю на чемпионатах мира, поэтому хочу закончить и короткую, и произвольную программу идеальным прокатом.

Прошедшие три недели были не такими уж замечательными, но на чемпионате мира нам нужно выиграть три квоты на следующий год», – сказала Сакамото.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные