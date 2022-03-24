Татьяна Навка: «Уверена, что американцы и канадцы сейчас радостно хлопают в ладоши и говорят: наконец-то мы выжили сильных мира сего»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что иностранные спортсмены радуются отстранению сборной России от чемпионата мира-2022 в Монпелье.

–Я уверена, что без наших фигуристов в мире очень сильно упадет интерес к нашему виду спорта. Еще уверена в том, что американцы, канадцы сейчас радостно хлопают в ладоши, удовлетворенно приговаривая, что наконец-то мы выжили сильных мира сего и теперь вновь постоим на пьедестале. Каждый побеждает, как может.

Я же надеюсь, что сила и дух наших спортсменов, характер русского человека – все это поможет нам выстоять. У нас будут и чемпионаты России, и Кубок страны, и еще какие-то турниры – подарим нашим болельщикам не один праздник. Но, вообще, не сомневаюсь, что вскоре все в мире наладится и вернется на прежние рельсы.

– Будет ли Россия организовывать дома международные турниры с участием фигуристов из тех стран, которые не поддерживают решение ISU?

– Безусловно! Убеждена, что будет немало международных турниров с широким представительством фигуристов из дружественных стран. Достаточно сказать, что Китай в нашем виде программы уже немало лет претендует на ведущие роли в мире. Будем работать в этом направлении, – рассказала Навка.