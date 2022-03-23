Ни одна фигуристка не прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье

Участницы чемпионата мира по фигурному катанию во французском Монпелье не прыгали тройной аксель в короткой программе.
Тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе у женщин.
В программу его заявили три спортсменки – японки Мана Кавабе и Вакаба Хигучи, а также Ю Ен из Южной Кореи. Однако во время выступления все они прыгнули двойные аксели. На ЧМ выступает американка Алиса Лью, которая владеет этим прыжком, но она не заявляла его в программу.
Российские фигуристки пропускают чемпионат мира из-за отстранения, наложенного Международным союзом конькобежцев (ISU). Тройным акселем среди россиянок владеют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, на тренировках элемент приземляла Александра Трусова.