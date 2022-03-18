Встреча Матыцина со спортсменами по поводу поддержки в условиях санкций перенесена на 23 марта

Встреча министра спорта России Олега Матыцина со спортсменами, где планируется обсудить меры поддержки в условиях санкций, перенесена с 21 на 23 марта.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие тренеры и главы российских спортивных федераций, фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие.

Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова отказались от участия во встрече.

Большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.