Встреча Матыцина со спортсменами по поводу поддержки в условиях санкций перенесена на 23 марта

Теги Олег Матыцин Никита Кацалапов Виктория Синицина Министерство спорта России Дина Аверина Арина Аверина Анна Щербакова Легкая атлетика

Встреча министра спорта России Олега Матыцина со спортсменами, где планируется обсудить меры поддержки в условиях санкций, перенесена с 21 на 23 марта. 

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие тренеры и главы российских спортивных федераций, фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие. 

Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова отказались от участия во встрече. 

Большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

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