Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российский спорт может восстановить свои позиции на международном уровне в 2023 году.

«Меры поддержки отечественного спорта включают 12 направлений и более 35 мероприятий. Конечно, мы выступаем против политизации и дискриминации наших спортсменов. При этом мы остаемся приверженцами олимпийских принципов.

Мы должны быть вместе. Хочу отметить, что ни в коей мере не будет снижена финансовая поддержка спортсменов, ставка в Федеральном центре подготовки спортивного резерва.

Спасибо вам, что остаетесь на связи с международными федерациями, потому что в это время нужно быть на связи, в контакте.

Будем верить, что в короткое время мы восстановим свои позиции, но сейчас мы больше говорим о 2023 годе в этом контексте», – сказал Матыцин на встрече с руководителями российских спортивных федераций.