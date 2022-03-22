Наталья Бестемьянова: «Для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет в Саранске 25-27 марта.

«Безусловно, для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным турниром, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России. Уверена, иностранные специалисты в том числе будут следить за Кубком Первого канала, потому что там будут выступать сильнейшие фигуристы мира.

А что касается чемпионата мира, то лично для меня этот турнир все равно интересен, я буду его смотреть по возможности. Мы же не на всю жизнь отстранены – нужно следить за тенденциями мирового фигурного катания, понимать, что к чему, и оставаться в теме.

Думаю, любой профессионал будет следить за чемпионатом мира. Конечно, без наших ребят зрелищность этого соревнования упадет, но смотреть его стоит», – сказала Бестемьянова.