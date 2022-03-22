Наталья Бестемьянова: «Для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет в Саранске 25-27 марта.

«Безусловно, для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным турниром, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России. Уверена, иностранные специалисты в том числе будут следить за Кубком Первого канала, потому что там будут выступать сильнейшие фигуристы мира.

А что касается чемпионата мира, то лично для меня этот турнир все равно интересен, я буду его смотреть по возможности. Мы же не на всю жизнь отстранены – нужно следить за тенденциями мирового фигурного катания, понимать, что к чему, и оставаться в теме.

Думаю, любой профессионал будет следить за чемпионатом мира. Конечно, без наших ребят зрелищность этого соревнования упадет, но смотреть его стоит», – сказала Бестемьянова.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные