Роман Костомаров: «КПК не сравнится по уровню с ЧМ. В то же время у ребят появилась возможность посоревноваться, не выходить из формы»

Олимпийский чемпион заявил, что не будет следить ни за чемпионатом мира по фигурному катанию, ни за Кубком Первого канала, который пройдет в те же дни.

«За Кубком Первого канала не планирую следить, как и за мировым первенством. Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира.

В наше время подобных коммерческих турниров у нас не было, мы после Олимпийских игр участвовали на чемпионате мира. Это один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть, второй по значимости после Олимпиады.

Естественно, канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира. В то же время у ребят появилась возможность посоревноваться между собой, не выходить из формы, держать себя в тонусе, получить удовольствие.

Плюс есть возможность заработать какие-то деньги. Без этого старта, наверное, отдых получился бы слишком затяжной у фигуристов после Олимпиады», — заявил Костомаров.