Великова – о Кубке Первого канала по фигурному катанию: «Не знаю, для чего эти увеселения. Нас же отовсюду выгнали»

Теги Людмила Великова сборная России Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о Кубке Первого канала по фигурному катанию. 

«Буду ли я следить за Кубком Первого канала? Нет. А за чемпионатом мира планирую, если получится прорваться.

Я считаю, что это пир во время чумы. Практика? Ну какая это может быть практика после Олимпийских игр? На что практикуемся? Нас отовсюду выгнали. И что дальше? Куда пойдем-то?

Я не знаю, для чего эти увеселения. Все же прекрасно понимают, что это постановка. Это же шоу, это не соревнования. С кем соревноваться-то? Самим с собой?» — заявила Великова. 

Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. 

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