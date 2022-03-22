Алена Леонова: «Я думаю, что Кубок Первого канала будет посильнее чемпионата мира»

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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова заявила, что уровень Кубка Первого канала по фигурному каналу будет сопоставим с мировым.

«Сильно ли ударит отсутствие россиян на ЧМ по фигурному катанию? Ну, конечно, это, по-моему, очевидно. Думаю, что не будет такого интереса. С нашими спортсменами было более зрелищно, скажем так.

Будет ли больше внимания к Кубку Первого канала? Думаю, да. Это 100%. Я думаю, что этот старт будет даже посильнее чемпионата мира, потому что и основные лидеры, насколько я знаю, снялись с соревнований, и в мужском одиночном, в женском у нас тоже никого нет, не пустили. Так что очевидно, что Кубок Первого канала будет по силам.

Как в целом я оценю недопуск россиян до ЧМ? Просто печально, что вся эта ситуация отражается на спорте, спортсмены по-своему не виноваты, и все говорят, что спорт вне политики, но оказывается, что все наоборот», – сказала Леонова.

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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