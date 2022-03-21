Ирина Роднина: «За ЧМ по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала, следить не буду. Все соревнования после Олимпийских игр неинтересны»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не будет следить ни за чемпионатом мира по фигурному катанию, ни за Кубком Первого канала, который проходит в те же дни.

«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала, следить не буду. Во-первых, не люблю ущемленные соревнования.

Во-вторых, все соревнования после Олимпийских игр мне неинтересны. И это не только в нынешнем сезоне, но и вообще. Такая тенденция.

После Олимпийских игр многие спортсмены не выступают, многие заканчивают. Очень часто чемпионаты мира после Олимпиады – это утешительный приз для тех, кто ничего не выиграл», – сказала Роднина.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

Где смотреть Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022

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