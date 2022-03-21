Ирина Роднина: «За ЧМ по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала, следить не буду. Все соревнования после Олимпийских игр неинтересны»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не будет следить ни за чемпионатом мира по фигурному катанию, ни за Кубком Первого канала, который проходит в те же дни.

«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала, следить не буду. Во-первых, не люблю ущемленные соревнования.

Во-вторых, все соревнования после Олимпийских игр мне неинтересны. И это не только в нынешнем сезоне, но и вообще. Такая тенденция.

После Олимпийских игр многие спортсмены не выступают, многие заканчивают. Очень часто чемпионаты мира после Олимпиады – это утешительный приз для тех, кто ничего не выиграл», – сказала Роднина.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

Где смотреть Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022