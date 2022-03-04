Ирина Слуцкая: «В эмоциях Трусовой я просто увидела себя на Олимпиаде-2002»

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о реакции Александры Трусовой на серебряную медаль Олимпиады в Пекине.

Ранее Трусова заняла второе место в одиночном катании. После произвольной программы она эмоционально отреагировала на итоги соревнований.

– Что думаете об эмоциях Александры Трусовой, которая расстроилась своему второму месту?

– Осуждаю тех людей, которые это снимали. Осуждаю тех, кто пихает камеры в такие моменты в лицо и выставляет все это на всеобщее обозрение. Понимаете, что там даже скрыться некуда? Ты все время под прицелом. Там нет даже угла, куда можно уйти и выругаться.

Не хочу это как-то обсуждать, потому что человек, который никогда не был в той ситуации – не поймет, что произошло. Я была в этой ситуации и прекрасно понимаю те эмоции. В тех эмоциях Саши я просто увидела себя на Олимпиаде-2002, – сказала Слуцкая.

На зимних Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Слуцкая также стала серебряным призером.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены

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