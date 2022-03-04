Слуцкая о возрастном цензе: «Если спортсмен в 15 лет готов, почему мы должны его закрывать? Еще говорят, Тутберидзе выхватывает их в подростковом возрасте. А кто мешает делать так же?»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Все очень переживают, что побеждают молодые девочки. Но жизнь показала, что олимпийской чемпионке 17 лет (на Играх в Пекине выиграла Анна Щербакова – Sports.ru). Как раз планку в 17 лет и ставят. А что изменится, когда тебе сегодня 16, а завтра 17? Ты станешь другим человеком?

Где этот критерий? Кто-то и в 17-18 сидит у мамы под юбкой и боится высунуть нос. А кто-то в 14 самостоятелен и готов принять на себя весь удар. Если спортсмен в 15 лет готов бороться, то почему мы должны его закрывать? Я специально говорю слово спортсмен, а не ребенок.

Понимаю, что сейчас произошла ситуация с Камилой (Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест в декабре – Sports.ru), и многие в мире возбудились из-за ее неприкосновенности. И, если у нее это нашли, значит, она должна отвечать как взрослая. Эта ситуация и взбаламутила общественность.

Еще говорят, что Тутберидзе выхватывает спортсменок в этом подростковом возрасте. А кто вам мешает делать так же? У нас, мне кажется, уже больше тренеров, чем спортсменов. Кто мешает найти этот талант, воспитать, выучить, одеть, обуть, накрасить и выпустить на олимпийский лед.

Никто же вам не мешает. Почему тогда цепляетесь к другому человеку, у которого это получается? Вы просто порадуйтесь за него», – сказала Слуцкая.

В фигурке поднимут возрастной ценз до 17 лет. Какие причины и почему 86% спортсменов за?